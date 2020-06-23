BIST 116.169
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 387,45
HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak

Tutuklu gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ferhat Keser, Murat Ağırel ve Aydın Keser yarın hakim karşısına çıkacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da hepimizin gözü o mahkemede olacak." diye konuştu.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Tutuklu gazetecilerin gazetecilik görevini yerine getirdikleri için hapiste tutulduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar haber yapmasın diye tedbir alıyor, hapse atıyor"

- Anayasa kitapçığının 28. maddesi bakın ne diyor, ‘Basın hürdür sansür edilemez’ ikinci fıkrasında ise ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirlerini alır’… Günümüzde ise devlet, onlar haber yapmasın diye tedbir alıyor, hapse atıyor. Onlar gazetecilik görevlerini evrensel kurallar içinde yerine getirendir.

"Hiçbir güç gerçekleri engelleyemez"

- 24 Haziran’da bu altı gazetecimiz yargıcın karşısında olacak, kendilerini doğru haber yaptıkları için savunacak. 24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak. Hiçbir zaman hiçbir güç gerçekleri engelleyemez.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tüm partilerin oyu düşerken bir tek DEVA ve Gelecek yükseliyor! Bu nasıl anket böyle Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
‘Sağlıklı gıda’ sözlerine Bakan Pakdemirli'den tepki: Bulgur varken neden kinoa
Fatih Terim’in “Hayırlı olsun oğlum” dediği Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi seçti
Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Başsavcılık DNA'nın eşleştiğini duyurdu
Atakan Arslan'ı şehit eden 2 tutuklu için müebbet hapis cezası
Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? Binali Yıldırım ilk kez açıkladı
Macron'dan densiz açıklama: Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Mogadişu'da Türk üssüne saldırı son anda önlendi
YKS sınav saati kaçta başlayacak YKS kaç dakika sürecek?
Ford yeni Transit ile birlikte Aktif Park Asistanı özelliğini sunuyor
Bursluluk sınavı 2020 MEB ne zaman hangi konular çıkacak?
Muğla'da firari maymun alarmı! Ekipler seferber oldu
Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı
Yorumlar 1 yorum