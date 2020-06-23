CHP lideri Kılıçdaroğlu: 24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak

Tutuklu gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ferhat Keser, Murat Ağırel ve Aydın Keser yarın hakim karşısına çıkacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da hepimizin gözü o mahkemede olacak." diye konuştu.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Tutuklu gazetecilerin gazetecilik görevini yerine getirdikleri için hapiste tutulduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar haber yapmasın diye tedbir alıyor, hapse atıyor"

- Anayasa kitapçığının 28. maddesi bakın ne diyor, ‘Basın hürdür sansür edilemez’ ikinci fıkrasında ise ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirlerini alır’… Günümüzde ise devlet, onlar haber yapmasın diye tedbir alıyor, hapse atıyor. Onlar gazetecilik görevlerini evrensel kurallar içinde yerine getirendir.

"Hiçbir güç gerçekleri engelleyemez"

- 24 Haziran’da bu altı gazetecimiz yargıcın karşısında olacak, kendilerini doğru haber yaptıkları için savunacak. 24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak. Hiçbir zaman hiçbir güç gerçekleri engelleyemez.