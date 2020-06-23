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Meclis'te 6 personelde daha koronavirüs çıktı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Böylelikle korona pozitif personel sayısı 17'ye çıktı.

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı." denildi.

Korona pozitif personel sayısı 17'ye yükseldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

Böylece Meclis'te koronavirüs salgınının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

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