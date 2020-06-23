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Fatih Terim'in Galatasaray yolculuğu son bulabilir

Olaylı son düdüğün çalındığı Galatasaray- Gaziantep FK maçı sonrası Fatih Terim, isyan etmişti. Ajansspor'un haberine göre; gelecek sezon İmparator'un Galatasaray'dan ayrılabileceği yazıldı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK heyecan ve gerilimi yüksek maçta karşı karşıya gelmiş ve 3-3 sonuçlanan karşılaşmada iki takım da sahadan birer puanla ayrılmıştı.

90+15 ve gol gelmişti...

Sarı-kırmızılı takım uzun süre 10 kişi götürdüğü maçta 3 puana çok yaklaşmış, ancak 90+15. dakikadaki penaltı golü büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Maçın ardından ise olanlar oldu ve gerek sarı-kırmızılı taraftarlar, gerekse Fatih Terim mücadelenin hakemine isyan etti.

Yeni sezonda Galatasaray dümeninde olmayabilir

Ajansspor'un haberine göre; Fatih Terim tepkili ve üzgün. Yeni sezon adına kendi durumunu gözden geçirecek. Fatih Terim, kalan 6 maçı kazanmak için sahaya çıkacak ancak yeni sezonda Galatasaray'da olmayabilir.

"Virüsü zihinlerde arayacak bir buluş bekliyorum" demişti

Takımı aleyhine çalınan 6 saniye kuralına tepki gösteren Terim, "Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. Enteresan. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki ben virüsleri bedenlerde değil zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum.

Terim'in o sözleri şöyleydi:

"Ne sakatım için, ne cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil, kimlerden olduğu çok açık. 2 haftada bize gereğini yaptılar. Galatasaray kaybeder, tebrik eder, kazanır, bunlar hiç önemli değil. Şampiyonluklar, başarılar gider gelir ama bunları nasıl düzelteceğiz?"

"Son anlarda içeri gittim. Ne yapayım? Kalayım da ceza mı yiyeyim? Ben başkalarının yaptığını yapsam, 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum. Ben kenarda olsaydım, kalecinin kalesinde durmayıp kenarda durması talimatını verirdim" 

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