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Van'da iş makinesi sahibinin eli kolu bağlandı sürekli takip ediyordu

İhlas Haber Ajansı

VAN'da kuşun motoruna yuva yaptığı iş makinesi, göreni şaşırtıyor. Aracın motor kısmında 6 tane yumurta bulunurken İş makinesinin sahibi Aytekin Görünüş, "Kuşlar uçtuktan sonra iş makinemizi çalıştıracağız" dedi.

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Bahçesaray ilçesinin merkezinde inşaat sektörü ile uğraşan Aytekin Görünüş isimli vatandaş, arızalanan iş makinesinin tamiri için usta çağırdı.

Görünüş ve operatör, İş makinesi tamir edilirken ve tamir yapıldıktan sonra bir kuşun sürekli kendilerini takip ettiklerini gördü. Bunun üzerine şüphelenen adamlar, iş makinesini incelemeye aldı.

Motor kısmına yuva yaptı

Yaptıkları incelemede kuşun iş makinesinin motor kısmına yuva yaptığını gördüler. Bunun üzerine iş makinesi tekrar bulunduğu yere çekilerek kuşlar yuvalardan uçmalarının ardından çalıştırılacak.

Aytekin Görünüş şöyle konuştu:

“Tamir için usta çağırdım. Ustalar iş makinesini tamir ettikleri sıra bir kuşun kendilerine saldırdığını, sürekli etraflarında dolaştığını bana söylediler. Bende gelip kuşu gördüm. İş makinemize yuva yapacağına hiç ihtimal vermedik. İş makinesi yapıp yaklaşık 200 metre ileride bir iş vardı ortaya götürdük.

"Yumurtadan çıkıp uçmalarını bekliyoruz"

Operatörümüz, ‘kuş sürekli beni takip ediyor’ dedi. Operatöre dedim o zaman sen iş makinesini sahadan çıkarma. Arıza yaptığı yere getirdik motor kaputunu açtığımızda kuşun yuvasını gördük. Çok güzel bir yuva yaptı 6 tane yumurtası var. İş makinemize ihtiyaç olmasına rağmen operatöre dedim kesinlikle kuşlar büyüyene kadar çalıştırılmayacak. Bizde şuan kuşların yumurtadan çıkıp uçmalarını bekliyoruz. Onlar uçtuktan sonra iş makinemizi çalıştıracağız" dedi.

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