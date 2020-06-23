Meclis'te 6 personelde daha koronavirüs çıktı!
Son dakika gelişmesi... TBMM'de 6 personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Böylelikle Meclis'te korona pozitif personel sayısı 17'ye çıktı.Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan (TBMM) yapılan açıklamada "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı." denildi.
Korona pozitif personel sayısı 17'ye yükseldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.
Böylece Meclis'te koronavirüs salgınının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.
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