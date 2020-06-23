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Beşiktaş'ta ayrılığın yeni ismi belli oldu sezon sonu yolcu

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı aktarıldı. Siyah-beyazlı forma macerası uzun sürmeyen oyuncunun, sözleşmedeki '10 maçta ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesini de karşılık olarak kaldırdığı belirtildi.

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Kartal'da sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncuyla, kontratının bitiminde yola devam edilmeme kararı alındığı paylaşıldı.

Beşiktaş'a ara transfer döneminin son gününde kazandırılan yıldız isimle önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştiren A takımdan sorumlu yöneticilerin, kararını resmen oyuncuya ilettiği bildirildi.

'Sözleşmesi uzar' maddesini karşılıklı olarak kaldırdı

Siyah-Beyazlılar'la 6 aylık periyot için 325 bin Euro'ya anlaşan ve ek olarak kontratında, '10 maçta ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesi bulunan Boateng'in, kulübün ayrılık kararı sonrasında bu opsiyonu karşılıklı anlaşarak kaldırdığı öğrenildi.

Kalan haftalarda forma giymek istiyor

5'i ilk 11'de olmak üzere 7 mücadelede görev yapan Boateng'in, ligde kalan 6 haftalık periyotun tamamında forma giymek istediği için bu maddeyi kaldırdığı ifade edildi.

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle Beşiktaş'ın Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki futbolcunun, cuma günü Konyaspor'la oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre öte yandan ayrılık için hazırlıklara şimdiden başlayan Boateng'in menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği de kaydedildi.

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