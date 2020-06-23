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ÖSYM Başkanı'ndan 'YKS' açıklaması: Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu yapılacak 'YKS' ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin, "YKS'nin sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

"Belediyeler tarafından sağlanacak"

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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