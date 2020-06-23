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Ahmet Ağaoğlu: Omuzlarınızı dik tutun bu takım şampiyon olacak

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2 puanın kaybedildiği Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımına 'Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun' diye seslendi. Öte yandan müjdeli haber Jose Sosa'dan geldi. Durumu iyi giden kaptanın, MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

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Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında son saniyelerde yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşananlar sonrası moralsiz olan oyuncularına seslendi.

"Kazanılacak 6 maçımız daha var"

Ağaoğlu takım otobüsünde, “Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız daha var. Bu takım şampiyon olacak. Yaşananlar sizi etkilemesin. Sezon bittiğinden mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Trabzonspor’da Sosa müjdesi

Arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyerek müsabakaları tribünden takip eden Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa’nın, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyme ihtimali yükseldi.

Bu hafta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor

Ağrıları azalmasına rağmen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in ilk 11’de riske etmediği Arjantinli yıldızın durumunun iyiye gittiği ve bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda takımla birlikte olacağı belirtildi. Sosa’nın hafta içinde yapılacak olan çalışmalarda sıkıntı yaşamaması durumunda bu hafta ilk on birde sahaya çıkması bekleniyor.

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