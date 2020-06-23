Merve Aydın kimdir, kaç yaşında Merve Aydın kiminle evli?

Survivor'un eski yarışmacılarından biri olan Merve Aydın instagram hesabından anne oluyorum diye müjde verdi. Bu haberin ardından Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Merve Aydın 30 yaşında İstanbul doğumlu. 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen Merve Aydın anne olmak için gün sayıyor.

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Survivor'ın All Star kadrosuna da katılan Merve Aydın hamile olduğunun müjdesini verdi. Güzel haberi takipçileri ile paylaşan Merve Aydın 'anne oluyorum diyerek dua isterdi. Bu paylaşımın ardından Merve Aydın'ın hayatı merak edildi. Peki Merve Aydın kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

"ANNE OLUYORUM, DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Instagram hesabından elinde ultrason fotoğrafıyla eşine sarıldığı anda çekilen fotoğrafını paylaşan Aydın, altına şu notu düştü: "Kac¸ ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettigˆim ic¸in c¸ok mutluyum. Çok zorlu bir su¨rec¸ gec¸irdim ama cok sukur bebegim ve ben iyiyiz. Gerc¸ekten ne yazmam gerektigˆini bilmiyorum. Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacagˆımı bilmiyorum, tek bildigˆim bir şey var, o da ben anne oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım, tum evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum." Aydın'ın fotoğrafına başta eski Survivor yarışmacıları olmak üzere binlerce tebrik yorum yağdı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamladı. Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan’dan etkilenerek adım attı. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu.

2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.