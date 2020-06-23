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Barcelona'nın kripto parasını en çok Türkler satın aldı

Barcelona Kulübü kripto para satışına başladı. İspanyol ekibinin satışa sunduğu kripto para büyük ilgi görürken 2 saatte 1 milyon 300 bir Euro'luk satış gerçekleşti. Barcelona'nın parasına en çok ilgiyi ise Türkler gösterdi.

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Futbol kulüplerinin çıkardığı ve aralarından Türkiye'den Galatasaray'ın da bulunduğu ekiplere İspanyol devi Barcelona da eklendi. Katalan ekibinin satışa çıkardığı kripto para, rekor ilgiyle karşılaştı.

2 saatlik zaman diliminde 1 milyon 300 bin Euro'luk satış yapılırken, en büyük ilgili ise Türkler gösterdi. 106 ülkede satışa çıkarılan kripto para, taraftarların kulüplerine özgü oylamalarda seçim yapmak, bir maç sırasında stadyumdaki LED panolarında görünmek, maçlara VIP olarak katılmak gibi dijital ve gerçek ödüller kazanma şansına sahip olacak. 600 bin adet olarak satışa çıkarılan ve 2 Euro sabit ücretten satılan paraya, beklenenden 5 kat fazla talep geldi.

Kripto para alanlar, Camp Nou'daki soyunma odasının tasarımını kullanacakları oylarla belirleyecek. Socios.com'un işbirliğiyle gerçekleşen bu organizasyonda Juventus, Paris Saint-Germain, Atletico de Madrid, Roma, Galatasaray ve Independiente bulunmakta.

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