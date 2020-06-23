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BİM Batman'da deposunun çatısından güneş enerjisi elde edecek

Perakende sektörünün lideri BİM (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.) karbon ayak izini azaltmak yönünde örnek bir adım attı. BİM depolarında kullanılan enerjinin çok büyük kısmı güneş enerjisinden sağlanacak.

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Perakende sektörünün lideri BİM (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.) karbon ayak izini azaltmak yönünde örnek bir adım attı. BİM depolarında kullanılan enerjinin çok büyük kısmı güneş enerjisinden sağlanacak.

Depoların çatısına kurulacak sistemle güneş enerjisi üretilecek 

Hiçbir şekilde arsa veya arazi işgal etmeden, depoların çatılarına kurulacak GES sistemi ile güneş enerjisi üretilecek. Bunun ilk uygulaması BİM’in Batman deposunda gerçekleştirildi.

Depo çatısının %30’luk bölümü kullanılarak depo enerji gereksiniminin %70’i buradan karşılanıyor. Batman depo çatısının tamamından enerji alınması sağlandığında bölge mağazalarının da enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Bunun gerçekleşmesi için ilgili otoritelerle görüşmeler devam ediyor. Yurt genelindeki diğer depolarda da projeler tamamlandıkça güneş enerjisi devreye alınacak.

Çevrenin korunmasına önemli bir katkı sağlanacak 

BİM bu projeyle hem karbon ayak izini azaltarak çevreyi koruyor, hem de ülke ekonomisine katkı yapıyor. Batman’daki uygulamayla karbon salınımında yılda 287,621 ton azalma olacağı ve etkinin 4.600’den fazla ağaç kazanımına denk düşeceği ölçülüyor.

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