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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama 2020 e devlet girişi

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların mülakat yerlerini e devlet üzerinden sorgulama açtı. Adaylar 6-25 Temmuz tarihlerinde sözlü sınavlara katılacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri e-devlet'ten nasıl öğrenilir?

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Sözlü sınav merkezleri e-devlet’te erişime açıldı. Mülakat yerlerinin açıklanması ardından sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre mülakat yerleri bugün itibaren öğrenilebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili süreçte heyecan dorukta… KPSS10, KPSS120 ile KPSS 121 puanlarına göre 60 bin sözleşmeli öğretmen adayı mülakata çağırılacak. Mülakat sonuçlarına göre ise 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak.

Mülakata çağrılacak öğretmen adayları ise şu şekilde belirleniyor;

Her branş için açılan kadro sayısının 3 katı kadar öğretmen adayı mülakata çağrılıyor. Mülakata çağrılan öğretmen adayları KPSS10, KPSS120 ile KPSS 121 puanlarına göre en yüksek alandan en düşük öğrenciye kadar yapılan sıralama içerisinden yüksekten düşüğe doğru belirleniyor. Toplam kadro 20 bin olduğu için bu sayının üç katı olan 60 bin kişi de mülakata çağrılacak.

Mülakat yerleri açıklandı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Mülakat takvimi 2020: Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınavları 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 alanda öğretmen ataması 
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

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