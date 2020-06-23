Antalya'da cinsel istismar fuhuşa teşvik gibi suçları bulunan 4 kişi yakalandı

ANTALYA'da haklarında silahla tehdit, sarkıntılık, fuhuşa tesvik gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 şüpheli, polisin başarılı çalışmasıyla yakalanarak cezaevinin yolunu tuttu.

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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde suçlular yakalandı.

10 yıl 10 ay hapis cezası vardı

hakkında “Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Fuhşa Aracılık Etmek” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.T. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında “Silahla Tehdit” suçundan 2 yıl hapis cezası olan, “Hakaret” ve “Silahla Tehdit” suçlarından da aranma kaydı bulunan F.E. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Çocuğa cinsel istismardan aranan şüpheli yakalandı

Hakkında “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.C. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tüp çalan şüpheli de tutuklandı

Kavaklı Mahallesinde bulunan ikametten tüp çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde A.Ü isimli şüpheli şahıs Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alındı.

Ayrıca şüpheli hakkında “Hırsızlık” suçundan aranma kaydının olduğu tespit edilmesi üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.