İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İşten çıkarma yasağı süresi ne zaman bitecek

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için işten çıkarma yasağı getirilmişti. 17 Nisan tarihinde çıkarılan işten çıkarma yasağı 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kesin olmamak beraber işten çıkarma yasağı bir 3 ay daha sürecek. Çünkü Çalışma Bakanı Selçuk işten çıkarma yasağını uzatmayı düşündüklerini söyledi.

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İşten çıkarma yasağının süresi 17 Temmuz’da sona eriyor ancak 3 aylık fesih yasağı Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatabilecek. İşte işten çıkarma yasağına dair detaylar…

17 Temmuz'da bitecek

Corona virüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Resmi Gazete'de çıkan düzenlemeye göre 17 Nisan tarihinde işten çıkarma 3 ay süre ile ile yasaklanmıştı. Ahlaka aykırı davranışlar veya ceza ödeyerek işçi çıkarma dışında personelin sözleşmesi sona erdirilemiyor. Cumhurbaşkanı'nın işten çıkarma yasağını 3 ay daha uzatma yetkisi bulunuyor.