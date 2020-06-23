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Trabzonsporlu Nevzat Aydın'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi! Yemeksepeti'ne boykot başlatıldı

Yemeksepeti'nin CEO'su Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın kin ve nefret içerikli Alanyaspor ve Eskişehirspor tweeti, Yemeksepeti'nin boykot edilmesine neden oldu.

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Trabzonspor, 90+5'te yediği golle Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Majid Hosseini 80. dakikada, Alanyaspor'da ise Fabrice N'Sakala 83. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır sakatlık nedeniyle ikinci yarıda görev yapmadı. 

Maçın ardından Ahmet Ağaoğlu, rahmetli annesine küfür edildiği gerekçesiyle sahaya indi ve Alanyaspor'lu yöneticilere saldırmaya kalktı. Trabzonspor, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken bordo-mavili kulübün eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Twitter'da yaptığı paylaşımdan ötürü büyük tepki çekti.

Yemeksepeti'ni yaklaşık 600 milyon dolarlık bir bedelle yabancı yatırımcıya satan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, taraftarlardan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

"En son Eskişehirspor'a beddua etmiştim''
Bir dönem Trabzonspor yöneticiliği de yapan Aydın, "En son Eskişehirspor'a beddua etmiştim. Durumu malum. Göreceğiz Alanya'yı da, 3-5 seneye nerede olacaklar. Lütfen Başakşehir-Alanya maçını seyredin" şeklindeki paylaşımı binlerce taraftarın tepkisini çekti.

Tepkiler çığ gibi
Futbolseverler, Nevzat Aydın'ın kin ve nefret içerikli paylaşımına tepki gösterirken Eskişehirsporlu taraftarlar, #yemeksepetiboykot şeklinde etiket açtılar. 

İşte Twitter'da Nevzat Aydın'a yönelik yapılan paylaşımlardan bazıları...



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