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Almazbek Atambayev, hapis cezasına çarptırıldı

Kırgızistan'ın eski devlet başkanı, ölümcül hastalığa sahip olduğu iddia edilen bir kişiyi tahliye etmesi nedeniyle hapse mahkum edildi.

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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasa dışı tahliyesinden sorumlu tutuluyor.

Aziz Batukayev, daha önce silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan hapis yatarken, kanser hastalığının ölümcül bir seviyeye gelerek ömrünün az kaldığı gerekçe gösterilip tahliye edilmişti.

Tahliye edilen kişi hayatta

Batukayev’in, tahliyesinin 2013 yılında gerçekleşmesine rağmen, Rusya'nın başkenti Moskova’da hala hayatta olduğu ifade edildi.

Kaldığı villaya operasyon düzenlendi 

Geçtiğimiz yıl Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel kuvvetler, eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’i başkent Bişkek yakınındaki Koy-Taş köyünde bulunan evinde gözaltına almak için operasyon düzenlemişti.

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