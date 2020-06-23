Mert Turak kimdir kaç yaşında Mert Turak kiminle evlendi?

Mucize filmlerindeki Aziz karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Mert Turak sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi mutlu haberi instagram haberinden duyurdu. Bu haberin ardından Mert Turak kimdir, aslen nereli ve eşi Birgül Kurtçu kimdir araştırmaları başladı. Mert Turak 40 yaşında ve aslen izmirli. İşte Mert Turak hayatı...

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Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize filminde Aziz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mert Turak Birgül Kurtçu ile evlendi. Bu mutlu haberi instagram hesabından sevenlerine duyurdu. Peki Mert Turak kimdir, aslen nereli kaç yaşında?

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Turak, “En uzun güne uyandık biz! 21 Haziran 2020′ mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.

Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı, Mert Turak-Birgül Kurtçu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Müfit Can Saçıntı, “Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” mesajını yayınladı.

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak'ın annesi Makedonya asıllıdır. Annesi vergi memuru, babası da öğretmendir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.

Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Cesur Kuşku, Size Baba Diyebilir Miyim?, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Maki, Komiser Nevzat, Şöhret Okulu, Hamileyim Hamile, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Mucize gibi yapımlarda rol alan Mert Turak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine hayat vermişti. Mert Turak, 1.73 metre boyunda, 66 kilo ve Koç burcudur.

Mert Turak'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Ateşli Sabır (Postacı) – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Romeo ve Juliet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Sen Olmak Nedir? – Tiyatro Halt

2010 – Kafes (oyun) – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009 – Cabaret – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Leonce ile Lena – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 – Eskici Dükkanı – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 – Kantocu – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 – Hamlet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Mert Turak’ın rol aldığı diziler ve filmler:



2019 – Mucize 2: Aşk (Aziz) (Sinema Filmi)

2018 – Babamın Ceketi (Ferhat) (Sinema Filmi)

2014 – Mucize (Aziz) (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Maggavyer Süleyman) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Nezih) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Aytek) (TV Dizisi)

2009 – Hamileyim Hamile (Tarık) (Sinema Filmi)

2007 – Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 – Komiser Nevzat (Çiroz) (TV Dizisi)

2005 – Maki (Ahmet) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 – Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2001 – Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 – Gece Martıları (Kısa Film)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Komiser) (TV Dizisi)