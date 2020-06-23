Karamollaoğlu'ndan gündeme oturan "Yolsuzluk ve rüşvet" çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada "Yolsuzluk ve rüşvet düzen haline gelirse hesabını veremezsiniz; bazı hocalar istisnai durumları kural haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

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Karar TV'nin Youtube kanalında gazeteciler Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, ilahiyatçı yazar Hayrettin Karaman'ın söylemleri kast edilerek "Bazı ilahiyatçıların 'yolsuzluk hırsızlık değildir', 'rüşvet vermek caiz olabilir ama almak haramdır', şeklindeki görüşlerinin işsizliğin artmasına rağmen iktidarın etkilenmemesindeki ve bu görüşlerin halkta bulduğu karşılıktaki etkisine nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna "Bazı hocalarımız sanki dini bir meseleyi öğrencileriyle mütalaa ediyormuş gibi istisnai konuları kural haline getirdiğini bilmeden konuşuyor" yanıtını verdi.

"İstisnai bir konuyu kural haline getireceksiniz"

Karamollaoğlu, Kahveci'nin "Neden böyle yapıyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: Bilmem. Onun hesabının Allah'a verecek. Biraz abartarak söyleyeyim, suyun olmadığı yerde teyemmüm edersiniz ama bunu kural haline getirirseniz 'ya olmaz' demeniz icap eder. 'Rüşvet vermek başka, almak başka şey' diyor. Siz bunu kural haline getirdiyseniz bir adam çıkıp da 'biz bizim hırsızımıza sahip çıkarız' ve bu adam bir partinin mensubu ise ne diyeceksiniz? Siz istisnai bir konuyu kural haline getireceksiniz.

'Yolsuzluk hırsızlık değildir' adam da yolsuzluğu öyle bir hale getiriyor ki her gün yapıyor.

"Yolsuzluk ve rüşvet düzen haline gelirse..."

Karamollaoğlu, "Türkiye'de şu anda ciddi kamu ihaleleriyle oluşan vakıflar var. Bunlara ciddi bağışlar var. Vergiden de kaçınabiliyorlar" sözleri üzerine şöyle konuştu:

Bir insanı kandırabilirsiniz ama Allah'ı kandıramazsınız. Şu anda bunların hepsi kural haline geldi ve bizim şikâyetimiz de bu zaten. 'Falanca vakfa şu parayı vermezsen sen bu ihaleyi alamazsın, unut' siz bununla devlet yönetmeye kalkarsanız... Hocalar böyle fetvalar vermeye kalktığı zaman benim elim onun iki yakasında olur. Hesabını sorarım. Bu dünyada soramam belki çünkü devlet koruyor. Devletin bir numaralı destekçileri. Sizin Allah'ın rızasını kazanmak için fetva vermeniz icap eder. Toplumda bir düzen olsun diye.

Yolsuzluk ve rüşvet düzen haline gelirse hesabını vermeniz mümkün değil. Haksızlıkları, zulmü kural haline getiren fetvalar ülkeyi mahveder.

"Zalim sultanın karşısında hakikati söylemek cihadın zirvesidir"

Devlet ile ilgili bir Hadis-i Şerif'ten örnek veren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

'Devletin sorgulanabilirliğiyle' ilgili de, "İnancımıza göre devlet istikrarı sağlamak için kuralları koyar ve toplumun o kurallara uymasını ister ama bu kurallar gerçeği saf dışı ediyor ve zulme neden oluyorsa o zaman da bizim inandığımız prensip de 'zalim sultanın karşısında hakikati söylemek cihadın zirvesidir' derim ben de.

Ben bu fetvayı verenler nasıl veriyor bilmiyorum. Benim ilmim onların ilmi gibi değil. Ben sade bir vatandaşın bildiği kadar İslamı bilen biriyim ama bu konularda hassasiyet çok önemli.