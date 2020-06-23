Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçında neler yaşandığını anlattı

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası tatsız görüntüler yaşanmıştı. Konuk ekip başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşananlarla ilgili konuştu.

Abone ol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün akşam oynanan Alanysapor-Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili A Spor'a dün açıklamalarda bulundu.

''Maçın gergin olmasını da bekliyordum açıkçası. Ama bu düzeyde olacağını beklemiyordum.'' diyen Ağaoğlu, ''Ben de kendimi daha önce pek o şekilde görmedim. 62 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir sporda yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı. Başından sonuna kadar. Gergin olacağını da tahmin ediyordum. O düşünceden hareketle ben protokol tribününden ayrı bir yerde oturmak için TFF ve emniyetten sorumlu kişiden izin istedim. Maçın başlama düdüğüyle birlikte hakaret etmeye başladılar. Maç boyunca bu durum devam etti. Atılan gollerden sonra değişik hareketler ve hakaretler edildi. Kıvılcımın patlama noktası bize 'Bilmem ne oğlu neler'' demesiyle oldu.

''Y..şaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız''

Bazı şeyler birikiyor ve taşıyor. Demek ki onların da patlama noktası bize denk geldi. Maçın ilk dakikasından itibaren 'Y..şaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız' tepkileri geldi. Hatta TFF yetkilisi orayı terk etmek zorunda kaldı. Kendisiyle de konuşabilirsiniz hatta. Maç boyunca devam etti, rahatsız edici boyutlara ulaştı. Atılan gollerden sonra acayip hareketler oldu.

''Bunların misafir ağırlama anlayışı demek ki bu''

O söylem sonrası bizim arkadaşlar tepki gösterdi. Bende aynı tepkiyi beyefendiye yönelttim. Alanya Başkanı 'sen benim abime küfrediyorsun' şeklinde üzerime gelmeye başladı. Bariyerde yüz yüze geldik. Israrla 'abime küfrediyorsun' şeklinde söylemlerine devam ederek beni provoke etmeye çalıştı. Bunların misafir ağırlama anlayışı demek ki bu. Hasan Çavuşoğlu çıkmış alkollüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar.

''Yaşananlardan dolayı ülkemin insanlarından özür diliyorum''

Vurmaya kalksam 20 cm aramızdaki mesafe. 62-63 yaşındayım gücüm, kuvvetim yerinde çok şükür. Vurmaya kalksam vururum. Hiç çekinmem. Yaşananlardan dolayı ülkemin insanlarından özür diliyorum. Hoş bir durum değildi. Hüseyin hoca saha içerisinde nerden gördü, nerden bildi de senin yöneticine küfretti. 2010-2011 sezonu ile ilgili geçtiğimiz hafta bir gerilim yaşandı. Bize neden konuşmuyorsunuz dendi. Bizim şu an için bir hedefimiz var. O hedef için saha dışı olaylara hiç girmek istemiyoruz.

''Turuncu mavi kıyafeti Erol Bulut'a çok yakışmış''

Erol Bulut'un sözleri kendisini bağlar. Benim muhatabım değil. Turuncu mavi kıyafeti Erol Bulut'a çok yakışmış. Stil danışmanı var mı bilmiyorum ama bakıldığı zaman göze hoş geliyordu. 1 hafta önce oynadıkları futbolla bizim maçta oynadıkları aynı değildi. İnşallah bu futbollarını biraz daha geliştirirler.

''Bulanık suda balık avlamaya çalışan dikkatli olsunlar''

Trabzonspor sıradan bir kulüp değildir. Trabzonspor düzene baş kaldıran ve bunun sembolü olmuştur. Bulanık suda balık avlamaya çalışan dikkatli olsunlar. O bulanık suda parmaklarını piranalara kaptırabilirler. Hüseyin Çimşir'e yapılan eleştirileri haksız buluyorum. Bana göre Türk futbolu genç bir teknik direktör kazanıyor. Nwakaeme'nin Galatasaray maçına yetişebileceğini zannediyorum. Uğurcan belki Ankaragücü maçını kaçırabilir.

''Fenerbahçeli yöneticiler gelip teker teker tebrik ettiler''

"Bizim en çok tartıştığımız kulüp Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe maçından önce Sayın Ali Koç bizi aradı ve, "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye sordu. Bu bir gelenektir, misafirperverliktir. Lobide bizi çok güzel ağırladılar, ikramlarda bulundular. 1,5 saat sohbet ettik. Sonra maçı izedik. Biz gollerimize sevindik, onlar gollerine sevindi. Hatta biz biraz sevincin dozunu bile kaçırmış olabiliriz. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmadı. Maç sonunda Fenerbahçeli yöneticiler gelip teker teker tebrik ettiler.

''Hakemlerin yönetiminden, yönetim tarzından MHK Başkanı memnun''

TFF içinde paralel bir yapılanma mı var? MHK Başkanı, dün bir toplantı yapmış. "Sakın basında ve sosyal medyadaki haberlere itibar etmeyin. Ben performansınızdan memnunum. Sakın bu şeylere itibar etmeyin." demiş. Hakemlerin yönetiminden, yönetim tarzından MHK Başkanı memnun.