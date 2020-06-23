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Konya'da yapılan fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. O operasyonda 4'ü yabancı uyruklu olduğu belirtilen 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınanlardan birinin evinde de 13 bin 100 TL nakit para ve dört adet sahte kimlik ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuşa teşvik ve yer temini suçlarından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Konya il merkezinde 15 ayrı adres ile Çankırı’da bir adrese operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu kadınlar işlem sonrası sınır dışı edilecek

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alınırken bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. 3’ü Özbekistan, 1’i de Kırgızistan vatandaşı olan, mağdur edilen kadınların işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

4 adet sahte kimlik ele geçirildi

Öte yandan şüphelilerden birinin evine yapılan baskında 13 bin 100 TL nakit para ve biri ehliyet olmak üzere 4 adet sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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