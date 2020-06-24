ATV Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek cinayetinde şoke eden gelişme

Ecrin Bebek Olayı nedir?

27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.