ATV Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek cinayetinde şoke eden gelişme
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Samsun Vezirköprü'de ormanlık alanda ölü olarak bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek (Ecrin Kurnaz) cinayetinde 9 kişi gözaltına alındı.
ATV Ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında Ecrin bebek cinayetiyle ilgili son gelişmesi yaşandı. 7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Peki, Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Ecrin Bebek’in katili bulundu mu? Müge Anlı olayın ayrıntılarını canlı yayında açıkladı. Detaylar haberimizde...
Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ecrin Bebek Olayı nedir?
27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.
Kemiklerin sonradan bırakıldığı ihtimali
Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.