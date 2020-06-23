Mersin'de 12 yaşındaki evlat babasını ölü buldu

MERSİN’in Bozyazı ilçesinde banyoya giren Ahmet Köy, bir daha çıkamadı. Bir süre sonra 12 yaşındaki evlat Nazım Köy banyoya girince, babasının cansız bedeniyle karşılaştı. 52 yaşındaki adamın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesinde meydana geldi.

Banyonun kapısını açıp bakınca...

Eşinden ayrıldıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Ahmet Köy (52), sabah kahvaltı sonrası banyoya girdi. 12 yaşındaki oğlu Nazım Köy, babası uzun süre içeriden çıkmayınca, banyo kapısını açarak baktı. Babasının yerde hareketsiz yattığını gören 12 yaşındaki çocuk, durumu yakınlarına ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köy'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Köy'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.