Türkiye'den Macron'a sert yanıt: Akıl tutulmasıyla izah edilebilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor' sözlerine sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Macron'un Türkiye ile ilgili açıklamalarının 'akıl tutulmasıyla' izah edilebileceğini belirtti.

"Akıl tutulması"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru Hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir.