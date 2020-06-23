Türkiye'den Macron'a sert yanıt: Akıl tutulmasıyla izah edilebilir
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor' sözlerine sert tepki gösterdi.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Macron'un Türkiye ile ilgili açıklamalarının 'akıl tutulmasıyla' izah edilebileceğini belirtti.
"Akıl tutulması"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru Hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir.
Ne olmuştu?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını söyleyerek skandal sözler sarf etti. Sahada Türkiye'nin başarısını kabullenemeyen Macron, Türkiye'yi ABD Başkanı Trump'a şikayet ettiğini kendi ağzıyla itiraf etti.
"Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Libya'da oynadığı rol kabul edilemez. Tavrımız sert olacak" diyen Macron, Sisi'ye de sahip çıktı.