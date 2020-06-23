Yozgat'ta gazetecileri gören maskeye sarıldı

YOZGAT'ta maske takmayı ihmal eden vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince çareyi maskeyi takmakta buldu. Öte yandan gençlerin halı sahada maskesiz futbol oynaması dikkat çekti. Sevindirici bir haber verecek olursak; maske kuralına uyanlar da oldu...

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 81 ilde zorunlu olmak üzere Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile de 22 Haziran tarihinden itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Maskeyi takmayanlar da oldu çenesine takanlar da...

Alınan kararla tüm açık alanda zorunlu hale gelen maske kullanımı kararı, bazı vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Kentte yoğunluğun en çok yaşandığı Lise Caddesi’nde birçok vatandaşın maske takmadığı ya da maskeyi çenesinin altına indirdiği görüldü.

Maskesini çenesine takan bazı vatandaşlar ise kameraları görünce maskelerini düzgün bir şekilde takmayı tercih etti. Güvenlik ekipleri ise Lise Caddesi’nde maske kontrolü yapıp ateş ölçümü gerçekleştirerek sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşları uyardı.

22 Haziran itibariyle ile Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda getirilen maske takma zorunluluğu kuralına uymayan 1 kişiye 900 TL para cezası kesildi.

Maskesiz top oynayan gençler mi dersin..

Diğer yandan ise halı sahada futbol oynayan maskesiz gençler ise sağlıklarını hiçe saydı.

"Süs amacıyla maske takanlar var"

Vatandaşlardan Mehmet Karakoç, “Maskeyi hem kendi sağlığımız hem de vatandaşlarımızın sağlığı için takmaları önemli. Yozgat’ta sanki vatandaşlarımız maske takma konusunda biraz duyarsız. Sadece görüntü anlamında süs amacıyla maskeyi takanlar var. Umarım vatandaşlarımız bu kurala uyarlar.” dedi.

"Maske sağlıktır, ihmal etmeye gelmez"

Mesut Aydın ise, “Yozgat’ta gördüğüm kadarıyla yüzde 30 civarında maske kullanmayan vatandaşlar var. Maske sağlıktır, ihmal etmeye gelmez. Sağlık bakanımız her gün maske, mesafe ve hijyen konusunda bizleri uyarıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.