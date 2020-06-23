Sivas'ta yoldan çıkan otomobil 1 kişiye mezar oldu

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazanın şiddetiyle sürücü ile birlikte 3 kişi ağır yaralanırken Mustafa Yapıcı (90) hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas - Malatya karayolu Gürün ilçe sınırlarında meydana geldi.

Takla atarak şarampole uçtu

Kazada, Kangal’dan Gürün istikametine gitmekte olan M.Y. (49) yönetimindeki 06 MBM 696 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Takla atarak şarampole uçan araç hurdaya döndü. Araçta bulunan Mustafa Yapıcı (90) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü M.Y, araçta bulunan E.Y (20) ve M.Y (72) ise ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Gürün devlet hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.