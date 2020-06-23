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Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor! Menajerinden bomba açıklama

Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim." dedi.

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Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

''Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim''
Batur Altıparmak, eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Caner Erkin'in transferi hakkında şu ifadeleri kullandı; "Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim."

'Kırmızı Çizgi' ayrılığı açıklamıştı

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, dün akşam yayınlanan programda Caner Erkin'in siyah-beyazlı takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

''Gökhan'ın kalacağını sanmıyorum''
İnternethaber'in youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında konuşan Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Caner anladığım kadarıyla gitti. Yüzde 90 o iş bitmiş. Gökhan'da ise durum şu 'Sana 1+1 yıllık 500 bin eurosu garanti para verelim. Diğerleri de maç başı. Oynarsan 300-350 bin euro da oradan kazanırsın. Git düşün gel diyorlar.' Gökhan'dan cevap yokmuş daha. Kendi yorumum Gökhan'ın kalacağını sanmıyorum.''

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