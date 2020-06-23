NATO Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerini yakından takip edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'nın Libya'da artan faaliyetlerinden endişe duyduğunu, durumu yakından takip edeceğini söyledi.

Abone ol

Stoltenberg, German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen "Brüksel Forumu" adlı programda konuştu.

Türkiye ve Fransa arasında "gemi tacizi" iddiaları ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının sorulması üzerine Stoltenberg, ittifak üyeleri arasında görüş ayrılıkları olmasının olağan bir durum olduğuna dikkati çekti.

Stoltenberg, "Ancak NATO üyeleri, Rusya'nın Libya'da artan mevcudiyetinden endişe duyulması gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Rusya'nın Libya'da savaş uçakları ve yabancı savaşçılarla artan askeri kabiliyetleri ile genel anlamda Doğu Akdeniz'deki tutumunun NATO nezdinde rahatsızlık yarattığının altını çizen Stoltenberg, "Durumun çok yakından takip edilmesi ve istihbarat paylaşımı yapılması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Siyasi çözüm bulunması konusunda hemfikir"

Stoltenberg, "Müttefikler aynı zamanda Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözüm bulunması konusunda da hemfikir." açıklamasında bulundu.

"Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarına ilişkin ise Stoltenberg, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuştu.