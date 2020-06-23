Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi özür diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkındaki iftira dolu bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e tepki gösterdi. Öztürk'e destek çıkan Kılıçdaroğlu'nun özür dile çağrısına Soylu, sosyal medya hesabından cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazısında AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun özel hayatına çirkin imalarda bulunan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e sahip çıktı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin tartışılacak açıklamalarda bulundu. "Öztürk'ün yazdığı her haber doğrudur" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanı'nın çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi gerekiyor"

"Trabzon çalkalanıyor bundan ötürü. Bir kişi belediye işçi kadrosuyla giriyor. İşçi kadrosuyla girdiğinde devlet memuru olması gerek bunun için de KPSS'ye girmesi gerek. Bunu ne yapıyorlar? Meraklanma diyorlar. 'Seni özel kalem müdürü yapacağız' diyorlar. Sınava girdi mi? Hayır. Senin için çocuğun devlet memuru olmak için kursa gider, sınava girer. Bu beyefendinin güçlü bir torpili var. Karısından boşanıp AK Parti milletvekiliyle evleniyor. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı. İçişleri Bakanı'nın çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi gerekiyor."

Kılıçdaroğlu'nun eleştiri oklarının hedefindeki Soylu'nun cevabı gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..." ifadelerine yer verdi.

"Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız"