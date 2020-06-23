Ordu'da 20 yaşındaki gence kene yapıştı bacağında böyle görüntülendi

ORDU Ünye ilçesinde Benhur Yazan, (20) piknik yaptığı alandan evine döndükten sonra bacağındaki keneyi fark etti. Paniğe kapılan aile, hemen hastaneye giderek keneyi aldırdı. Gencin sağlık durumu şimdi iyi.

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Çınarsuyu piknik alanından dün akşam saatlerinde evine giden 20 yaşındaki Benhur Yazan, duş alacağı sırada bacağındaki keneyi fark etti.

Kendisi çıkarmayıp hastaneye gitti

Bacağındaki kene için hastaneye giden Benhur Yazan, yapılan müdahale ile keneden kurtuldu. Son günlerde kene ısırması sonucu ölümler olması Yazan ailesinin korku dolu anlar yaşamalarına sebep olurken, acil serviste yapılan müdahaleyle gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.