Show TV Güldür Güldür Show'a veda etti! Gündeme bomba gibi düştü
Önceki günlerde 5 sene önce yayında 'Berkin Elvan' pankartı açtıkları için sosyal medyada gündem olan Güldür Güldür'de flaş bir ayrılık haberi geldi.
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'a yaklaşık 2 sene önce katılan başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrıldığı haberi geldi. Snob Magazin'in verdiği habere göre, Çalışkanoğlu, yeni projeler bakıyor.
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Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrılık haberi sevenlerini üzerken, oyuncunun yeni projelerle ilgilendiği haberi geldi. Çalışkanoğlu'nun yakın zamanda içine sinen bir projeyle tekrar hayranlarının karşısında olacağı öğrenildi.
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Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Sinan Çalışkanoğlu'nun sosyal medya hesabı Instagram'da 101 bin takipçisi bulunmaktadır.
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Show TV'nin sevilen programı önceki günlerde 5 sene önce yayında 'Berkin Elvan' pankartı açtıkları için sosyal medyada gündem olmuş, baya konuşulmuştu.
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