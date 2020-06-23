Kıdem tazminatının geleceği belli oluyor! Bakan Albayrak'tan TES için kritik toplantı!
Yeni kıdem tazminatı TES'in geleceğini belirleyecek kritik toplantılar şu günlerde sıklaştı.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün İstanbul'da Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) görüşmek için işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek.. Birkaç gün önce aynı gündemli bir toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmıştı. İşte kıdemle ilgili son gelişmeler..
Türkiye'nin gündemine yakın zamanda giren ve özellikle işçi kesiminin itirazları olduğu yeni emeklilik sistemi TES için kritik bir toplantı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sendika başkanlarını yeni kıdem tazminatını görüşmek üzere bugün için İstanbul'da toplantıya çağırdı. Toplantıda Türk-İş olmayacak. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor. Yeni kıdem tazminatı TES ile ilgili güncel gelişmelerin tümü haberimizde...
Geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işçi ve işveren temsilcileriyle yaptığı görüşmede Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da yer almıştı.
Erdoğan kendi aranızda çalışın demişti
Görüşmede, kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesine ilişkin yasa taslağı üzerinde biraz daha çalışılması kararı çıkmış, Erdoğan, hem işçi ve işverenin, hem de ilgili bakanlıkların taslak üzerinde kendi aralarında çalışmasını istemişti.
Kıdemde son gelişmeler
Türkiye'nin gündemini yeniden giren kıdem tazminatı konusu ile ilgili yeni detayları İstinye Üniversitesi İİSB Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, paylaştı. Kurt kıdemle ilgili sevindiren haberler vermişti.