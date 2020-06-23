Kıdem tazminatının geleceği belli oluyor! Bakan Albayrak'tan TES için kritik toplantı!

Türkiye'nin gündemine yakın zamanda giren ve özellikle işçi kesiminin itirazları olduğu yeni emeklilik sistemi TES için kritik bir toplantı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sendika başkanlarını yeni kıdem tazminatını görüşmek üzere bugün için İstanbul'da toplantıya çağırdı. Toplantıda Türk-İş olmayacak. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor. Yeni kıdem tazminatı TES ile ilgili güncel gelişmelerin tümü haberimizde...