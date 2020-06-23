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İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkili oldu. Esenyurt'ta Suriyeli bir kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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Yurdun batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, yarın da başta İstanbul olmak üzere devam edecek. Şiddetli yağışların yer yer kendisini göstereceği belirtilirken yağışlar, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Yağışlar, yurdun batısında perşembeden itibaren etkisini kaybedecek. 

Marmara ve Ege Bölgesi'nin ardından yarın Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Zonguldak başta olmak üzere özellike Karadeniz'in batısında zaman zaman sağanak geçişleri görülecek. Bölgenin doğusu için de (Trabzon, Artvin, Ordu, Giresun) şiddetli yağış beklentisi bulunuyor. 

Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ise yarın parçalı bulutlu ve güneşli bir hava yaşayacak.

Özellikle Güney Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor. 

Yarın bazı bölgelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde: 

Ankara: Parçalı bulutlu, 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı bulutlu ve güneşli, 29 

Adana: Parçalı bulutlu ve güneşli, 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu güneşli, 28

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Erzurum: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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