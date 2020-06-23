İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Esenyurt'tan kötü haber geldi

İSTANBUL Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taştı. Taşan derenin suları bir sokağı basarken, bazı apartmanların bodrum katındaki mahsur kalanlar oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30-32 yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taştı. Taşan derenin suları bir sokağı bastı. Sokakta bulunan bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 32 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlçede yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 30'a yakın binayı su bastı. İtfaiye ekipleri de bodrum katlarda arama çalışması yürüttü. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin penceresini kırdı. Çalışmalarda 11 kişi bodrum kattan dakikalarla kurtuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

Vali Yerlikaya: Bir Suriyeli misafirimiz vefat etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye giderken, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü'nde tedavi gören 2 vatandaşımız, Esenyurt'ta 4 Suriyeli misafirimiz var, durumları gayet iyi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.

"1272 nolu sokakta bodrumda yaşam izni, oranın konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünden itibaren tekrar oranın kullanılmamasıyla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz."

Valilik: 3 çocuk kurtarıldı

Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında, "İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur. Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.