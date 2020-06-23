BIST 115.339
DOLAR 6,85
EURO 7,75
ALTIN 389,40
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Trump: Washington’da asla özerk bölge olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump özerk bölge tartışmalarına tepki göstererek, "Başkanınız olduğum sürece Washington DC’de asla özerk bölge olmayacak. Denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar" dedi.

Abone ol

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan gösterilerde protestocular tarafından Seattle kentinde ilan edilen özerk bölge tartışması sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan başkente yönelik açıklama geldi. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkanınız olduğum sürece Washington DC’de asla özerk olmayacak. Eğer denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı.

Seattle'daki özerk bölge dağıtılacak
ABD’nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinin Belediye Başkanı Jenny Durkan, protestocular tarafından 2 hafta önce özerk bölge ilan edilen "Capitol Hill Özerk Bölgesi"ni dağıtacaklarını açıkladı. Durkan, göstericilerin polislerin almadığı bölgede hafta sonu 19 yaşındaki bir kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ayrı silahlı saldırı olayı yaşandığını belirterek, "Bu yaşananlar, barışçıl protestocuların savunduğu değişim mesajını baltalamakta ve dikkati başka yöne çekmekte" dedi.

Durkan, "Bölgede devam eden düzensizlik, şiddet ve bunların bölgedeki halk ve işletmeler üzerindeki etkileri adalet ve eşitsiz mesajıyla uyuşmamaktadır, bu olanlar böyle devam edemez" ifadelerini kullandı.
ABD’nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan sokak gösterilerinde protestocular Seattle kentini "özerk bölge" olarak ilan etmişlerdi. Ülke genelinde protestolar gerçekleştirilen protestolarda zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı. Başkan Donald Trump, Washington Valisi Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Durkan’ı olaylara yeterince müdahale etmemekle eleştirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Şentop'tan Macron'a sert tepki
Baro başkanları Metin Feyzioğlu'nu neden dışladı?
Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacak
DSÖ'den korkutan haber: Koronavirüs salgını büyüyor
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (23 Haziran 2020)
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı
Merih Demiral'dan geri dönüş sinyali
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
AUZEF sonuçları kaçta açıklanacak nereden öğrenilir?
Yorumlar