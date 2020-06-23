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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (23 Haziran 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5001'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 190.165'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 27 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 160 bini aştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 315 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848'e yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 362, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 893 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız'' ifadelerini kullandı

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