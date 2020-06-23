Gökçek'ten Twitter'ı karıştıran İmamoğlu tweeti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, İstanbul'da şiddetli yağış esnasında yaşanan hortumun görüntülerini, "İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. Her şey güzel olacaktı... Böyle hortum görmedik... Yalan mı İmamoğlu?" notuyla paylaştı.