Gökçek'ten Twitter'ı karıştıran İmamoğlu tweeti
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'da şiddetli yağış esnasında yaşanan hortumun görüntülerini paylaşıp, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, İstanbul'da şiddetli yağış esnasında yaşanan hortumun görüntülerini, "İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. Her şey güzel olacaktı... Böyle hortum görmedik... Yalan mı İmamoğlu?" notuyla paylaştı.
111
Gökçek'in bu paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.
211
311
411