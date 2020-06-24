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Uşak'ta yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 ölü 18 yaralı

Anadolu Ajansı

UŞAK'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 

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Alınan bilgiye göre, Hüseyin Tuncer yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınlarında Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Otobüsün iki şoförü öldü

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile otobüsün diğer şoförü Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kazada yaralanan 16 yolcu ve 1 muavin ile kamyon sürücüsü Mustafa Karabacak ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden otobüs şoförlerinin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. 

Öte yandan, 26 yolcunun bulunduğu otobüsün Çorum'dan İzmir'e gittiği, kazada yara almayan diğer yolcuların da başka bir otobüsle gönderilecekleri belirtildi. 

Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Engin Dıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uyuyordum. Dizlerimi çarptım ve uyandım. Kafamı kaldırdığımda kaza olmuştu. Otobüsteki yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki şoförün de vefat ettiğini öğrendik." dedi.

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