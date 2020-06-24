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Hakkari'den acı haber geldi! İran tarafından açılan ateşle bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri/Yüksekova'da bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit olan askerin Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak olduğu duyuruldu...

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri/Yüksekova'da bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Silah arkadaşımız 23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür" denildi.

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