Enes Ünal'ın tek golü beraberliği getirdi
Milli futbolcu Enes Ünal Getafe-Real Valladolid mücadelesinde penaltıdan kaydettiği golle takımı Valldolid'e 1 puanı getirdi. Genç yetenek, 90 dakika boyunca sahada ter döktü.Abone ol
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Valladolid sahasında Getafe'yi konuk etti.
Nuevo Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
41. dakikada Jaime Mata'nın golüyle öne geçen Getafe'ye Real Valladolid 45+5. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'ın penaltıdan attığı golle karşılık verince müsabaka 1-1 tamamlandı.
90 dakika sahada kalan Enes bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol kaydederken 2 tane de asist yaptı.
Bu sonuçla birlikte Getafe 49 puanla 5. sırada bulunurken, Valladolid ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor.
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