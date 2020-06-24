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Barcelona'ya tek golle liderlik koltuğu geldi

Barcelona, 3 puanı tek golle almayı bildi. 70'inci dakikada Ivan Rakitic ile gelen gol, Katalan ekibini maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturttu.

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İspanya La Liga'nın 31. haftasında, Barcelona sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

Efsaneden 250'nci asist

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Ivan Rakitic attı. Golün pasını veren Messi, Barcelona kariyerindeki 250. asistini yaptı.

Puanını 68'e çıkardı

Deplasmanda geçen hafta Sevilla ile berabere kalarak liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, zorlu rakibi karşısında aldığı galibiyetle yeniden ilk sıraya yükseldi. Puanını 68'e çıkaran Barcelona'nın maç fazlası bulunurken Real Madrid bu akşam sahasında Mallorca'yı yenerse averajla tekrar lider olacak.

Barcelona, 27 Haziran'daki 32. hafta maçında, deplasmanda milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile karşılaşacak. Öte yandan Barcelona'dan yenilgiyle dönen Athletic Bilbao ise 42 puanla 10. sırada kaldı

La Liga puan durumunu hatırlatacak olursak:

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