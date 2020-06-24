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Osmaniye'de akrabasıyla kavga ederken kalp krizine yakalandı

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kalp krizi geçiren H.T.,(52) hayatını kaybetti. Hastane önünde olaylar büyüyünce çevik kuvvet ekipleri olaya el attı.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi çevre yolu altında ikamet eden akraba olan kirveler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Polis hastane önünde güvenlik önlemi aldı

Kavga sırasında H.T. (52) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. H.T.'nin yakınları Düziçi Devlet Hastanesine akın etti. Buraya gelen grubun olayları büyütmesi üzerine Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne destek amaçlı Osmaniye'den gelen çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale ederek kalabalığı hastane dışına çıkardı. Taraflar daha sonra sakinleşerek hastane çevresinden uzaklaştı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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