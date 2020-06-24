Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

SAMSUN'da 11 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütü operasyonunda; Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtelim.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda açık kimlik ve adresleri tespit edilen Irak uyruklu 13 kişiye yönelik İlkadım ilçesinde 9, Canik ilçesinde 1 ve Atakum ilçesinde ise 1 olmak üzere 11 adrese baskın yapıldı.

Irak uyruklu 12 kişi yakalanıp gözaltına alındı

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu B.A.A.A., H.D.S.A.M., S.A.F.F., A.A.F.F., F.A.I.I., N.S.A.A., W.J.K.A.L., Y.J.M.A., Y.M.G.G., A.K.A.Q., E.K.M.M., F.K.M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.