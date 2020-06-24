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Fenerbahçe ve Galatasaray Mandzukic için kapışıyor

Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Hırvat forvet Mario Mandzukic için de kapışıyor.

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Transfer sezonunun başlamasına az bir süre kala bomba isimler ortaya çıkmaya başladı. Bu sezon devre arasında bedelsiz olarak Juventus'tan Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olan Hırvat yıldız Mario Mandzukic için İtalya'dan flaş bir Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası geldi.

Devler, Hırvat golcü için devrede
İtalya'dan Calciomercato'nun iddiasına göre; 5 aydır Katar'da Al-Duhail forması giyen Mario Mandzukic İtalya'ya geri dönebilir ancak Türkiye'den hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 34 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunuyor.

Zlatan'ın yerine Mario
Zlatan Ibrahimovic'i sezon sonu göndermek isteyen Milan'ın da kadrosuna katmak istediği belirtilen Manzukic'in yüksek maaşı sebebiyle İtalya'ya dönme olasılığının daha az olduğu Türkiye'nin ise 34'lük forvet için daha doğru bir destinasyon olduğu belirtildi.

Sözleşmesi 2021'de bitiyor
Haberde, Al-Duhail ile olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında bitecek olan Hırvat forvet için bonservis sorununun nasıl çözüleceği konusunda ise bilgi verilmedi.

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