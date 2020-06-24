Dolar dar banta sıkıştı! Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlendi

Dolar/TL 6.85 seviyesindeki seyrini devam ettirirken piyasalarda bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Gözler Merkez Bankasını'nın yarın açıklayacağı faiz kararında.

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Dolar/TL geçen hafta 6.8610 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 6.85 civarında seyretti. Avrupa’da beklentilerin üzerinde açıklanan veriler yatırımcıların riskli para birimlerine olan iştahını destekledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı da yakından takip ediliyor. Reuters’ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.

Beklenti anketi

Ankete katılan 16 kurumdan 14’ü faiz indirimi bekliyor. 2 kurum ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen 14 kurumdan sekizi 25 baz puan, 6’sı ise 50 baz puan indirim öngörüyor.