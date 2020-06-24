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Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem 140 artçı sarsıntı oldu

Anadolu Ajansı

 Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depremde Oaxaca'ya bağlı Huatulco kentinde bir binanın yıkılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, depremin ardından 140 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. 

Oaxaca Valisi Alejandro Murat da depremde biri San Juan Ozolotepec köyünde olmak üzere eyalette iki kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Federal sivil savunma yetkilileri de depremde devlete ait Pemex petrol şirketinde çalışan bir işçinin ve Oaxaca'nın San Agustin Amatengo köyünde bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Pemex şirketi deprem nedeniyle Salina Cruz kentindeki bir rafineride yangın çıktığını, bir işçinin yaralandığını, yangının hızla söndürüldüğünü bildirdi. 

Başkent Meksiko'da binlerce kişinin sokaklara dökülmesine yol açan depremde, kiliseler, köprü ve otobanlarda da hasar meydana geldi, bazı bölgelerde elektrik kesildi. 

Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca'ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu bildirilmişti.

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