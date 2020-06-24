ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron'un gerçek babası kim? Trump aldatıldı mı?
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili yeni çıkan ve çıkmaya hazırlanan kitaplarla ilgili tartışma sürerken bomba bir iddia gündeme geldi? Trump'ın oğlu Barron'un gerçek babası kim? Melenia Trump, ABD Başkanı'nı aldattı mı?..
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs nedeniyle Çin'e savaş açmış durumda iken, oğlu Barron'la ilgili ortaya atılan iddia yenilir yutulur gibi değil... First Lady Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump'ı aldattı mı? Trump çiftinin oğulları Barron'un gerçek babası Donald Trump değli mi?.. İşte ortalığı karıştıran tweet ve sonrasında yaşananlar...
First Lady Melania Trump'ın canı, Washington Post muhabiri Mary Jordan tarafından yazılan "Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikayesi" adlı kitap nedeniyle sıkılmıştı.
Melania Trump'ın ekibi tarafından "tamamen hayal ürünü ve kurgu" olarak adlandırılan kitap, henüz yayınlanmadan pek çok makaleye konu olmuş, First Lady hakkındaki sırları gazete manşetlerine taşımıştı.
Bu kez oğlu ile gündemde
First Lady'nin canı, bu kez oğlu Barron ve kendisi hakkında atılan bir tweet nedeniyle sıkkın. Öyle ki, kendisi hakkındaki iddialara çoğu zaman yanıt vermemeyi seçen First Lady, bu kez karşı atağa da geçti.