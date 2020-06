Mehmet Cahit Güran biyaorafisi aslen nereli Mehmet Cahit Güran kimdir?

Erdoğan'ın onayıyla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran getirildi. Bu haberin ardından Mehmet Cahit Güran kimdir, aslen nereli ve soruları merak konusu oldu. Mehmet Cahit Güran aslen Ankaralı ve 51 yaşında. 5 eseri bulunan Mehmet Cahit Güran, 2011 yılında Profesörlük unvanına sahip oldu.

Resmi Gazete'te yayımlanan atamam kararlarına göre Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran getirildi. Bu haberin ardından 2011 yılında profesörlük ünvanını alan Mehmet Cahit Güran'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Mehmet Cahit Güran kimdir, aslen nereli? İşte Mehmet Cahit Güran biyografisi ve hayatı...

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Mehmet Cahit Güran, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nü tamamladı.

Doktora eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yaparken yine aynı üniversitede 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük unvanına sahip oldu.

1992 yılında Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği'nde bulunan Güran 1997 yılında Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği'nde çalıştı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevliliğinde bulunan Mehmet Cahit Güran 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

2012-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevinden bulunan Güran, 2014 yılında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi oldu.

28 Aralık 2016 tarihinde YÖK Başkanlığına yeniden Denetleme Kurulu Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, 24 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Mehmet Cahit Güran'ın başlıca 5 eseri şöyle:

Yolsuzluk ve Etkin Devlet (Ortak Çalışma), 2002.

Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü, 2005.

Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (Ortak Çalışma), 2008.

The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation", 2011, (in) The Political Economy of Regulation in Turkey, (eds.) T. Çetin and F. Oğuz, New York: Springer.