Beşiktaş'ın Nika ninua ile anlaşma sağladığı iddia edildi

Gelecek sezon takviyelerle şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis forması giyen orta saha oyuncusu Nika Ninua ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Gürcü basınında çıkan haberde; taraflar arasında karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtildi.

21 yaşında genç yetenek

Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vaat eden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Riflis'in A Takımı'nda forma giyiyor.

Orta sahanın bel kemiği görevinde oynuyor

Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 9 gol atıp 8 asist yaparken geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Yılın oyuncusu seçilmişti

21 yaşında olmasına rağmen takımının kaptanlığını yapan Ninua'nın sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona eriyor. Oyuncu geçen sezon Gürcistan Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmişti.