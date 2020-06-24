Cizre'de koronavirüs vakaları patladı! Hastanelerde yer kalmadı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını ikinci dalgası başladı... Ramazan Bayramı öncesi vaka görülmeyen ilçede hastanelerin dolduğu belirtiliyor... Sosyal medya #Cizreyebak diye ayağa kalktı...

Abone ol

Şırnak’ın Cizre ilçesinde koronavirüs vakalarında olağanüstü artış yaşandığı öğrenildi. Bayram tatilinden önce vakaların görülmediği ilçedeki hastanede şu an yer olmadığı belirtiliyor. Yerel kaynakların hastane yetkililerinden aktardıkları bilgilere göre 217 yataklı Cizre Devlet Hastanesi'nde yer kalmadı.

Cizre'de korona hastalarının başka illere sevkedildiği öğrenilirken, birçok sosyal medya kullanıcısı Twiter’dan kampanya başlattı. #Cizreyebak etiketiyle başlatılan kampanyada yetkililerin Cizre için acil önlem alması çağrısında bulunuluyor.

HES haritaları korkutucu artışı gösteriyor

Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, Twitter hesabından Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığı Cizre'nin koronavirüs haritasını paylaşarak "Cizre’de vaka artışı korkutucu" yorumunda bulundu...