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Tunceli'de komünist başkanla teması olan 4 başkan evlerinde karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

TUNCELİ’de CHP’li 4 belediye başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.

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Korona Virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlanan komüminst başkan olaraka bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı’na katılan 3, bir etkinlikte bir araya gelen 1 CHP’li ilçe belediye başkanı evlerinde karantina uygulamasına alındı.

Sağlık durumları iyi

Bu kapsamda, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.

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